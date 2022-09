Calcio, Souness bacchetta il Brighton: "De Zerbi è un rischio"

21-09-2022 18:19

Graeme Souness , icona del Liverpool negli anni Ottanta e protagonista a fine carriera in Serie A con la maglia della Sampdoria , è entrato a gamba tesa a TalkSport sulla decisione presa dal Brighton , ossia l’assunzione di Roberto De Zerbi: “Ha allenato 7 squadre in 9 anni, ma se sei bravo ti tengono: perché sei un buon professionista e una persona da tenere vicino”.

Lo scozzese ha rincarato la dose, forse immemore della sua breve e non fortunata esperienza sulla panchina del Torino , con cui racimolò 7 punti in 6 partite: “Quando spendi molto, dovresti optare per qualcuno che conosca il calcio di quel Paese, i suoi giocatori. Così è un bel rischio: serviranno persone per aiutarlo. Al Brighton hanno detto di essere stati colpiti dalla sua conoscenza della loro realtà, ma al giorno d’oggi basta usare Internet per fare una buona impressione”.