Calcio spagnolo in lutto: morto Arnau, ex portiere del Barcellona

Il calcio spagnolo, alla vigilia del weekend che deciderà chi metterà le mani sulla Liga, viene scosso da una tragica notizia: Francesc Arnau, ex portiere del Barcellona, ha perso la vita.

Il 46enne, che era l’attuale ds dell’Oviedo, è scomparso all’improvviso. A renderlo noto, è lo stesso club asturiano con una nota: “Il nostro direttore sportivo, Francesc Arnau Grabalosa, è venuto a mancare. Siamo profondamente dispiaciuti per la sua perdita e siamo molto vicini alla sua famiglia in questi momenti difficili. Riposa in pace”.

Cresciuto nella Cantera blaugrana, Arnau è stato portiere di riserva del Barça dal 1996 al 2001 (32 presenze) prima di trasferirsi al Malaga, di cui ha difeso i pali per ben 10 stagioni dal 2001 al 2011.

Una volta ritiratosi l’ex estremo difensore ha intrapreso la carriera dirigenziale proprio con gli andalusi, per poi sposare la causa dell’Oviedo. Da stabilire le cause del decesso.

OMNISPORT | 22-05-2021 18:27