Calcio, tegola per l'Inter: i tempi di recupero di Calhanoglu

L'aggiornamento mediante comunicato stampa

30-03-2023 13:19

Hakan Calhanoglu è tornata dalla pausa per le nazionali con un infortunio rimediato con la maglia della Turchia nel match di qualificazione ad Euro 2024 contro la Croazia. Oggi, dopo essere rientrato ieri a Milano, è stato emesso un comunicato dall’Inter che dà dettagli su natura dell’infortunio e tempi di recupero.

“Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

C’è un po’ di speranza per la Champions, per il match dell’11 aprile contro il Benfica mentre sicuramente non ci sarà per la partita di sabato contro la Fiorentina. Dovrebbe saltare anche la partita contro la Salernitana e la gara di andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

Una bella tegola per i nerazzurri, in un momento fitto di impegni e in cui ci si gioca buona fetta della stagione e un guaio per Inzaghi che quest’anno ha trovato nel turco un punto fermo.