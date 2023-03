Calcio, torna la Coppa Intercontinentale

Accordo tra Fifa ed Eca, metterà di fronte la vincitrice della Champions League europea e dei Play off intercontinentali

27-03-2023 17:14

Torna la Coppa Intercontinentale. E questa è una gran bella notizia per i nostalgici di quel trofeo che tante volte ha inchiodato davanti alla televisione milioni di persone. Fifa ed Eca hanno trovato un accordo sul calendario internazionale fino al 2030 ed è stata reintrodotta la Coppa. Sarà una partita secca, come ai vecchi tempi, e verrà disputata ogni anno, a prescindere dal nuovo Mondiale per club del 2025 che vedrà la partecipazione di 12 club europei. Si affronteranno la vincente della Champions League europea e il vincitore dei play off intercontinentali.