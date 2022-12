Calcio: Women's Champions League, Arsenal-Juventus 1-0

07-12-2022 23:13

Nella quarta giornata di Uefa Women’s Champions League, la Juventus femminile perde 1-0 in casa dell’Arsenal, all’Emirates Stadium.

Le bianconere non sono riuscite a centrare l’impresa di battere le inglesi, che si sono imposte sulla formazione di mister Montemurro grazie alle rete di Vivianne Miedema al 16′, che ha permesso alla squadra di rimanere al comando del Gruppo C. Per non perdere il treno qualificazione, Girelli e compagne dovranno obbligatoriamente vincere contro il Zurigo nell’appuntamento in casa del prossimo 15 dicembre.