Godin, Valentino Lazaro : l'Inter non è stata certo a guardare in questi primi giorni di calciomercato. Ma Antonio Conte ha fretta di vedere la squadra dei suoi desideri al completo e mette pressione a Marotta. Ecco le richieste di mercato.

La trattativa per portare James Rodriguez al Napoli è infatti ormai entrata nel vivo e dovrebbe chiudersi entro poche ore. Ecco allora la missione in Spagna del ds del Napoli Cristiano Giuntoli nella giornata di lunedì per provare a trovare l ’ accordo definitivo con il Real Madrid, agente di James, anch ’ egli presente a Madrid.

L ’ operazione Ronaldo - Juventus è ormai vecchia di un anno. Ora la storia potrebbe ripetersi con un acquisto meno d ’ impatto, ma non tanto meno clamoroso da parte della Juventus, quello di Mauro Icardi. Quel che è certo è che non sembra potersi realizzare il sogno dell ’ ex dg della Juve, Beppe Marotta, che a margine della presentazione di Antonio Conte aveva fatto capire di accarezzare l ’ ipotesi dello scambio Icardi - Dybala.

Cosa è successo ieri lunedì 8 luglio 2019

Virgilio Sport - 9-07-2019 | 09:14