L'Inter è sempre più vicina all'ingaggio di Sandro Tonali, gioiello di centrocampo del Brescia. Per quel che riguarda non solo questa operazione, ma tutto il mercato in entrata dell'Inter, una mano può arrivare dal Bayern Monaco. Karl-Heinz Rummenigge, dirigente del Bayern e idolo dei tifosi dell'Inter negli anni '80, ha confermato alla ‘ Bild che il club ci sta pensando : Perisic mi piace molto, ha detto.

Mancava soltanto l'ufficialità ed è arrivata nella tarda mattinata di mercoledì : il Barcellona ha ufficializzato l'ingaggio di Ronald Koeman, che prenderà il posto in panchina che è stato di Quique Setien fino all'umiliante eliminazione in Champions League ad opera del Bayern Monaco. Queste le parole d'addio di Koeman : E stato un onore essere l'allenatore della nazionale olandese. Tutti però sanno che il Barcellona è il club dei miei sogni, diventarne il tecnico è molto speciale per me.

Archiviata una stagione ricca di alti e bassi, la Juventus è intenzionata a ricostruire la squadra, ma per farlo è costretta a cedere per fare cassa. Un aspetto non semplice, visto che la questione Dybala è ancora aperta e che ci sono tre calciatori in un limbo dalla difficile risoluzione : si tratta di Gonzalo Higuain, Douglas Costa e Federico Bernardeschi. In tal caso si aprirebbe la possibilità di volare in America, in quella Major League Soccer in cui gioca suo fratello Federico.

Quella di Javi Martinez alla Fiorentina è più di una suggestione. Dopo il primo sondaggio da parte del club viola, è lo stesso jolly difensivo del Bayern Monaco, secondo quanto riportato da ‘ Sky Sport ', a confermare il suo interesse per l'offerta dei gigliati : la trattativa può ufficialmente partire. Serve però l'accordo economico con la Fiorentina per la cessione, un accordo che potrà arrivare quando la lunghissima stagione dei bavaresi.

I catalani hanno subito affidato la panchina a Ronald Koeman, secondo quanto riportato dal ‘ Mundo Deportivo ', vaglierà ogni possibile offerta per sei calciatori in particolare : si tratta di Samuel Umtiti, Jordi Alba, Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Arturo Vidal e Luis Suarez.

Napoli e Roma sono pronte allo scambio fra attaccanti : secondo quanto riportato dal ‘ Corriere dello Sport, in cambio di Cengiz Under e un conguaglio di 15 milioni di euro. Sfuma quindi definitivamente il passaggio di Milik alla Juventus : le offerte avanzate dei bianconeri nelle scorse settimane non hanno convinto il patron del Napoli, che ha deciso di virare sulla proposta della Roma.

Non è più il patron nerazzurro da diversi anni, ma Massimo Moratti resta senza alcun dubbio una voce tanto autorevole quanto attendibile quando si parla di questioni legate all'Inter. Il presidente dell'epoca del Triplete ha poi dato un suo giudizio sulle tensioni fra il tecnico Antonio Conte e l'attuale dirigenza, con riferimento alla sfuriata dopo Atalanta - Inter : Le persone bisogna conoscerle direttamente e bisogna lavorarci insieme, ha detto Moratti.

Nonostante lo stallo di pochi giorni fa, la trattativa per il rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan ha ripreso vigore e potrebbe chiudersi già nel fine settimana. Proprio l'allenatore del Milan ha elogiato pubblicamente il campione svedese in un'intervista pubblicata da Skrill, Premium Sponsor del Milan : Zlatan è un grande professionista, ha detto. Il mercato del Milan non si limita, al solo rinnovo di Ibrahimovic.

Cosa è successo ieri martedì 18 agosto 2020

Mercato Inter, l'annuncio del Barcellona su Messi e Lautaro. Mancini può lasciare la Nazionale: "Futuro al Psg". Boga chiama ancora il Napoli. Mercato Juventus: novità sul futuro di Paulo Dybala. Mercato Napoli, tris di rinnovi. Mercato Milan: ritorno di fiamma per l'ex attaccante della Juve. Fofana: ufficiale il trasferimento al Lens. Joe Hart è del Tottenham. Parma: Marcello Carli nuovo d.s.. Mercato Inter, attesa per Messi: comunicata la decisione ai compagni. David Silva, Tare furioso: "Non rispetto l'uomo". Tabellone Calciomercato Serie A 2020-21. Barcellona, retromarcia su Coutinho. L'ex Juve Tiago è il nuovo tecnico del Vitoria Guimaraes. La Juventus ha fissato il prezzo per Douglas Costa. Mercato Fiorentina, suggestione Paredes. Napoli, assalto a Veretout. Mercato Inter: quattro colpi assicurati dopo l'Europa League. Mercato Juventus: nuovi indizi sul futuro di Zaniolo. Mercato Juventus: bianconeri nei guai, Higuain punta i piedi.

Virgilio Sport - 19-08-2020 | 13:13