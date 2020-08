L'attuale allenatore dell'Atalanta era la prima scelta di Rangnick. Rangnick, aveva virato forte su De Zerbi, che tra l'altro conosce l'ambiente del Milan avendo giocato nelle giovanili rossonere. Una decisione che non è affatto piaciuta a Rangnick, che nell'intervista alla ‘ Rosea aveva dichiarato : La domanda è : perché il Milan si era rivolto a me e cosa mi voleva far fare ? Magari cercava una svolta.

Il ‘ no di David Silva quando pareva tutto pronto per un suo approdo alla Lazio ha fortemente deluso la dirigenza biancoceleste, che però si è messa subito al lavoro trovando un'alternativa : si tratta di Rafinha, centrocampista di proprietà del Barcellona, nell'ultima stagione in prestito al Celta. Prima di dare l'affare per certo, la Lazio vuole prima mettere tutto nero su bianco.

Nicolò Zaniolo è sempre più vicino al rinnovo di contratto con la Roma. Un segnale era arrivato proprio dalla famiglia Friedkin, che aveva scelto una foto di Zaniolo proprio nei giorni in cui si concretizzava l'acquisto delle quote societarie del club. Quello tra Zaniolo e la Roma è un rapporto fatto di alti e bassi, ma che nelle ultime settimane ha ripreso forte vigore. Nicolò rappresenta un patrimonio del calcio italiano e soprattutto della Roma, ha detto De Sanctis.

La Juve, supererebbe proprio la delusione per il mancato ingaggio di Milik : il polacco era stato accostato più volte al club bianconero, ma la dirigenza del Napoli ha rifiutato ogni offerta, sia dal punto di vista economico sia da quello delle contropartite, preferendo virare, salvo sorprese dell'ultima ora, sull'offerta giallorossa di Under più 15 milioni di euro. Risolvendo il contratto con il Pipita, la Juventus avrebbe la strada spianata per offrire ogni garanzia possibile a Dzeko.

Sta per volgere al termine il tormentone di mercato con protagonisti il Napoli e il Lille, già impegnati nelle scorse settimane nell'affare che ha portato Victor Osimhen all'ombra del Vesuvio : nelle prossime ore, infatti, arriverà la decisione di Gabriel Magalhaes sul suo futuro. anche allora i protagonisti dall'altra parte erano Napoli e Lille. E giusto dire che Arsenal e Napoli siano fortemente interessate a Gabriel. Arsenal ? Non dico nulla.

E che è sempre più vicino a coinvolgere la bandiera Leo Messi. Messi ha dichiarato di vedersi più fuori che dentro il Barcellona come riportato dai cronisti spagnoli. Nel frattempo, Koeman non ha né confermato né smentito l'indiscrezione di ‘ Radio Catalunya ', né Messi sembra intenzionato a rompere ufficialmente il silenzio prima di prendere una decisione definitiva : l'addio clamoroso al Barça, però, sembra essere più vicino e l'Inter mantiene le dita incrociate.

Cosa è successo ieri giovedì 20 agosto 2020

Virgilio Sport - 21-08-2020 | 13:12