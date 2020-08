Milan in trattativa con il Real: colpo di mercato a centrocampo

Il Milan sta aumentando la pressione per il centrocampista offensivo del Real Madrid Oscar Rodriguez, uno dei nomi sulla lista di Paolo Maldini e Stefano Pioli per aumentare la qualità del reparto di mezzo dei rossoneri.

Secondo quanto riporta Sportmediaset, il direttore tecnico del Diavolo sarebbe in contratto diretto con i blancos per il classe 1998, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito nel Leganes, facendosi valere con 26 presenze e 7 reti nella Liga.

Cresciuto nel vivaio del Real. Oscar Rodriguez e un trequartista dotato di grande tecnica e visione di gioco, ed è in grado di giocare anche in una posizione più arretrata, come mezzala in un 4-3-3: il prezzo del suo cartellino è 20 milioni di euro, anche se i blancos vogliono il diritto di recompra da esercitare in un possibile futuro. Maldini e Massara lo considerano un ottimo vice Calhanoglu.

Convocato per la prima volta nella Nazionale spagnola pochi giorni fa ,Oscar Rodriguez sarebbe una soluzione meno dispendiosa rispetto alle opzioni Aleksej Miranchuk della Lokomotiv Mosca o di Rodrigo De Paul dell’Udinese.

Sempre sul fronte entrate, il Milan riflette sul possibile ritorno di Gerard Deulofeu in rossonero. L’attaccante esterno, che sta per lasciare il Watford retrocesso in Championship, in un’intervista a Radio Onda Cero ha aperto a un rientro in Italia: “Il Milan è una opzione per il mio futuro. Sono stato veramente felice, ho passato sei mesi meravigliosi e lì è nata mia figlia. Anche andare in Spagna è un’opzione, così come altri club di Premier, ma primo di tutto serve un accordo per lasciare il Watford”.

Il catalano stuzzica Maldini e Massara, e potrebbe essere una soluzione per il finale di mercato, quando la situazione entrate/uscite sarà definita.

OMNISPORT | 21-08-2020 18:00