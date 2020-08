La telenovela dell'estate rossonera pare giunta al suo epilogo. Dopo giorni di trattative serrate, sembra che sia imminente la soluzione del caso Ibra. Salvo imprevisti, Re Zlatan giocherà ancora per il Diavolo. Dopo le parole di Paolo Maldini, la dirigenza rossonera avrebbe rotto gli indugi.

Rodrigo Moreno Machado è il colpo di calciomercato del Leeds United, squadra neopromossa in Premier League. Sarà lui il punto di riferimento dell ’ attacco del Leeds. Il Valencia ha raggiunto un principio di accordo con il Leeds per il trasferimento del calciatore Rodrigo Moreno, delle altre formalità e del superamento delle visite mediche, il comunicato ufficiale del Valencia. Il Leeds, spenderà circa 30 milioni di euro. Rodrigo lascia il Valencia dopo sei stagioni.

Il futuro di Messi è avvolto nel mistero. La Pulce pare aver deciso di lasciare il club blaugrana. Tanti i top club pronti a fare follie per averlo. In gioco Inter, Manchester City e PSG. Si sta parlando di un possibile inserimento nella corsa al fenomeno argentino anche del Manchester United.

In casa Juventus si lavora per mettere a disposizione del nuovo tecnico Andrea Pirlo la miglior rosa possibile in vista della prossima stagione. In particolare, occhi puntati su Gonzalo Higuain. ci sarebbero tre possibili soluzioni al caso Higuain. Ci sarebbe, anche la possibilità di continuare a vedere Gonzalo Higuain in Serie A. La Juventus ha necessità di archiviare la pratica Gonzalo Higuain in tempi brevi. Prima, bisogna salutare Gonzalo Higuain.

Salvo sorprese, il futuro di James Rodriguez sarà in Premier League. Il colombiano è ormai destinato all'Everton di Ancelotti. La fumata bianca sarebbe ormai vicina. Ancelotti conosce benissimo il colombiano, avendolo allenato ai tempi in cui guidava il Real Madrid.

Cosa è successo ieri martedì 25 agosto 2020

Virgilio Sport - 26-08-2020 | 09:57