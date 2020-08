Ufficiale, il Genoa esonera Nicola: Maran nuovo allenatore

Non è bastata la salvezza a Davide Nicola. Nessuna sorpresa, visto l’annuncio nell’aria da giorni: è ufficiale infatti l’esonero del mister che nel corso della scorsa annata aveva sostituito Thiago Motta conducendo il Genoa alla permanenza in Serie A.

Con un comunicato nel proprio sito, il club rossoblù ha ringraziato Nicola per la salvezza raggiunta: “Il Genoa Cfc comunica che Davide Nicola non è più l’allenatore della prima squadra. Al tecnico e al suo staff vanno i ringraziamenti del presidente Enrico Preziosi per la dedizione e l’impegno che hanno permesso di raggiungere al termine della stagione l’obiettivo indicato”.

Al posto di Nicola c’è Rolando Maran. Il tecnico trentino era stato esonerato dal Cagliari poco prima del lockdown dopo un brusco calo di rendimento seguito ad una prima parte di stagione in cui i sardi avevano occupato stabilmente le prime posizioni: “Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Mister Rolando Maran. Il Presidente Enrico Preziosi e la Società formulano all’allenatore auguri di buon lavoro. L’intesa contrattuale è sulla base di un biennale. Il suo insediamento è previsto in occasione del ritorno all’attività dei giocatori, a conclusione del secondo ciclo di esami medici funzionali all’inizio della preparazione”.

Il Genoa è riuscito a raggiungere la salvezza con 4 punti di vantaggio sul Lecce retrocesso al termine di un’annata decisamente difficile, con Andreazzoli, Thiago Motta e lo stesso Nicola succedutisi sulla panchina rossoblù.

Con Maran, Preziosi spera di poter vivere una stagione meno dura: magari guardando a qualcosa in più della sola salvezza.



OMNISPORT | 26-08-2020 19:49