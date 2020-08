Weston McKennie è il nuovo colpo della Juventus di Andrea Pirlo. Il centrocampista ex Schalke, si è presentato a ‘ Juventus TV ': Sono molto emozionato. Sono cresciuto guardando questi giocatori, usandoli ai videogiochi. Per me è un sogno che diventa realtà. Un bel regalo.

Servirà un vero e proprio ribaltone perché Patrick Schick, rientrato alla Roma dopo il prestito al Lipsia, resti in giallorosso. In questo senso, si è fatto avanti il Bayer Leverkusen. Le Aspirine, vicine alla cessione di Kai Havertz al Chelsea e Kevin Volland al Monaco, sono alla ricerca di un attaccante duttile e quello di Schick è il primo nome della lista, secondo quanto riporta ‘ Il Messaggero.

Dopo il chiarimento definitivo fra la dirigenza e il tecnico Antonio Conte e la conseguente decisione di prolungare il matrimonio fra le due parti, l'Inter può concentrarsi sul mercato e sugli obiettivi richiesti proprio dall'allenatore salentino per rinforzare il centrocampo : posto che l'obiettivo numero uno resti Arturo Vidal, l'idea è comunque quella di portare sulla sponda nerazzurra di Milano almeno uno, se non due calciatori tra N'Golo Kanté, Tanguy Ndombelé e Thomas Partey.

Thiago Alcantara e il Bayern Monaco si lasceranno dopo aver vinto tutto quello che c'era da vincere. Non è un mistero che il nazionale spagnolo, sogni il Liverpool e abbia deciso di andarci, lasciando il Bayern dopo aver deciso di non rinnovare il contratto in scadenza 2021. A confermarlo è Karl-Heinz Rummenigge, intervistato da ‘ Die Welt : Ci aspettiamo che ci arrivi un'offerta in questi giorni, ha detto il bomber degli anni '80, oggi amministratore delegato del Bayern.

Dusan Vlahovic continuerà a vestire la maglia della Fiorentina anche nella prossima stagione. Su Vlahovic si era fatta forte la pressione dell'Hellas Verona, offerndogli anche un prolungamento di contratto. Molto, dipenderà dal futuro di Federico Chiesa : se andrà via allora l'ex Milan resterà a Firenze.

A un paio di giorni dall'ufficializzazione di Fabio Liverani sulla Panchina del Parma, la dirigenza emiliana è pronta a fare un regalo al nuovo tecnico per rinforzare il fronte offensivo. Secondo quanto riportato da Sportitalia, i ducali sono vicini all'accordo con l'Atalanta per Ebrima Colley, attaccante 20enne che vanta già 7 presenza con la nazionale del Gambia.

E Davide Faraoni il nuovo obiettivo dell'Atalanta in vista della prossima stagione. La società bergamasca vuole infatti tutelarsi in caso di addio di uno o più calciatori fra Gosens, Castagne e Hateboer e ha avviato un primo sondaggio con l'Hellas Verona per capire la fattibilità della trattativa.

Sfumato all'ultimo secondo, il matrimonio sportivo tra Ralf Rangnick e il Milan continua a far discutere, soprattutto per gli interventi, sporadici ma mai banali, del tedesco. Rangnick ha confermato che il bomber svedese, nel suo Milan, non avrebbe trovato spazio : Ammiro la forma fisica di Ibrahimovic a 38 anni, ma il mio compito è creare valore, non comprarlo, ha detto. Rangnick, non ha parlato soltanto di Milan.

Dopo la vittoria di sabato nel Community Shield, ai rigori contro il Liverpool, l'Arsenal si tiene stretto il suo uomo chiave, Pierre-Emerick Aubameyang. Nonostante le voci di mercato e l'interesse anche di un paio di club italiani, Mikel Arteta ha dichiarato ai cronisti inglesi di non volersi disfare facilmente del proprio campione. Nelle partite importanti, servono i grandi giocatori, ha detto il tecnico dei Gunners. E Aubameyang ha risposto ‘ presente ancora una volta.

Dopo settimane di tira e molla, alla fine il Milan ha deciso di soddisfare le richieste di Ibrahimovic che percepirà circa 7 milioni di euro, al netto delle tasse, restando il calciatore più pagato dalla società rossonera. Voglio riportare il Milan dove deve stare. Negli scorsi mesi la permanenza di Ibrahimovic era sembrata difficile dato che Zlatan non rientrava nei piani di Rangnick.

Cosa è successo ieri sabato 29 agosto 2020

Virgilio Sport - 30-08-2020 | 11:21