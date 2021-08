Calciomercato 2021, promossi e bocciati: la sentenza dei social

Il calciomercato è da sempre la sede dei sogni dei tifosi. Gli affari estivi rappresentano le speranze per la nuova stagione ma quest’anno le cose sono andate in maniera decisamente differente. La crisi economica legata alla pandemia ha portato molti club a limitare al minimo gli interventi di mercato, e tra le grandi italiane c’è stato chi ha dovuto fare molto sacrifici come l’Inter. Anche la Juve esce un po’ malconcia dopo l’addio di Cristiano Ronaldo e un senso di insoddisfazione tra la tifoseria.

Juventus bocciata, Inter rimandata

La grande delusione sui social sembra essere proprio la Juventus targata Allegri. Dopo l’addio di Paratici e Pirlo, tanti tifosi bianconeri speravano in un mercato che segnasse il rilancio e la possibilità di tornare a competere ad altissimo livello sia in Italia che in Europa. L’addio di Cristiano Ronaldo è stato accolto con sentimenti contrastanti così come i pochi colpi in entrata. Sono tanti i tifosi che criticano: “Io non capisco se non vogliono più vincere, se vogliono risparmiare per fare un bel mercato l’anno prossimo o se siamo in bancarotta. L’Inter ha registrato perdite da 500 milioni e hanno una bella squadra, noi purtroppo abbiamo venduto Ronaldo e abbiamo una squadra mediocre a centrocampo”.

Le speranze in questo momento sembrano essere tutte concentrate nelle capacità di Massimiliano Allegri di restituire alla squadra lo spirito di un paio di stagioni fa: “Gli acquisti di Locatelli e Kean ci stanno e li approvo, su Kaio non mi esprimo, spero che l’olandese sia un bel colpo. Per il resto per me servivano due centrocampisti oltre Locatelli e un terzino. Siamo nelle mani di Allegri”. Mentre Franc scrive: “Senza soldi il massimo che si poteva fare, il problema è come ci siamo finiti a questo punto”.

I tifosi dell’Inter restano invece in attesa. L’addio di Conte e le cessioni di Lukaku e Hakimi avevano creato grande apprensione nell’ambiente, ma le due vittorie nelle prime due gare di campionato sembrano aver dato nuovo morale. C’era la speranza di riuscire a piazzare colpi importante ma alla squadra viene data fiducia: “In generale qualcosa in più si poteva fare – scrive Giuseppe – ma ora spingiamo questi ragazzi”. Mentre c’è chi voleva un intervento tra i pali: “Credo che un portiere potevamo anche prenderlo”, scrive Peppe.

Milan e Napoli: un mercato da verificare

Il Milan si è mosso molto soprattutto nella prima fase di mercato, i tifosi si aspettavano forse qualche colpo ad effetto anche nelle ultime settimane ma la sensazione generale è quella di una squadra allestita con grande intelligenza anche se manca il nome in grado di infiammare la piazza. I tifosi del Napoli invece tirano un sospiro di sollievo visto che nessuno dei big (Koulibaly e Insigne) è andato via, ma dal mercato arriva solo Juan Jesus come rimpiazzo in difesa, e il centrocampista Anguissa.

SPORTEVAI | 31-08-2021 20:26