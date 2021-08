Juventus, ecco svelate le vere cifre dell’affare Ronaldo-United

Sono passati solamente pochi giorni dal passaggio di Cristiano Ronaldo dalla Juventus al Manchester United, che i bianconeri hanno reso noti, sul proprio sito ufficiali, tutti i dettagli riguardanti questa trattativa lampo. Leggendoli, i supporters della Vecchia Signora non possono che storcere il naso di fronte ad un’operazione per cui, in fin dei conti, il gioco non è valso la candela.

Arrivato appena 3 anni fa dal Real Madrid per 115 milioni di euro e considerato come “l’acquisto del secolo”, CR7 ha si rimpolpato la sua lunga lista di record (101 gol in 134 presenze in bianconero, record di gol da professionista con 770 e oltre, 5 trofei tra cui 2 Scudetti, 2 Supercoppe ed 1 Coppa Italia), ma in fin dei conti non ha fatto del bene a Madama. Il suo ingaggio monstre da 31 milioni netti a stagione ha forse impedito alla Juve di operare investimenti più a lungo termine nel corso di questi anni, ed inoltre il binomio Juventus-Ronaldo ha fallito il grande obiettivo che si era prefissato, ovvero la conquista della Champions League.

Come detto, dunque, al danno si aggiunge la beffa, con la “fuga” del portoghese verso Manchester che ha fruttato alle casse della Vecchia Signora “solo” 15 milioni di euro, tra l’altro pagabili in 5 esercizi differenti. La cifra complessiva potrebbe salire fino a 23 in caso di raggiungimento di determinati bonus. Insomma non il massimo per una trattativa del genere, che molti tifosi giudicano negativamente in quanto sembra proprio che in questo caso sia stato accontentato il calciatore, con la Juve che ha veramente perso ogni forza contrattuale per qualche motivo.

Il dato veramente desolante in questo senso è quello relativo all’impatto economico negativo dell’affare sulla stagione 2020-21 e cioè una perdita di 14 milioni di euro. Nulla di eccessivo per le casse di Madama, ma nessuno si aspettava che l’affare Ronaldo sarebbe stata una delusione dal punto di vista economico.

OMNISPORT | 31-08-2021 19:58