Calciomercato Atalanta: operazione lampo per Soppy dall’Udinese

15-08-2022 23:34

Colpo di fulmine in casa Atalanta, che in una manciata di ore tratta e acquista l’esterno destro Brandon Soppy dell’Udinese. Il giocatore classe 2002, alla seconda stagione in Serie A con i friulani dopo l’arrivo in Italia dal Rennes, è stato prelevato a titolo definitivo dall’Atalanta per una cifra che si aggira tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Il giovane francese non sarà quindi l’erede di Nahuel Molina in bianconero, andando a rinforzare le corsie della Dea grazie alla sua capacità di giocare sia a destra sia a sinistra.

Sempre in casa Atalanta, possibile operazione in uscita che coinvolge la punta classe 1998 Marco Tumminello che dovrebbe trasferirsi al Crotone in Serie C. Un ritorno per l’attaccante scuola Roma, che aveva già vestito la maglia dei pitagorici nella stagione 2017/2018.

