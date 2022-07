Calciomercato Atalanta, ore decisive per Pinamonti

24-07-2022 17:47

Prosegue la trattativa tra l’Atalanta, a caccia di un attaccante di peso da aggiungere ad una rosa che in quel ruolo ha il solo Zapata, e l’Inter per Andrea Pinamonti. L’attaccante classe 1999, reduce da una stagione in prestito all’Empoli con 36 presenze e 13 reti, è da tempo in ballo tra la Dea e il Monza (più defilato) e pare che sia giunto il momento della stretta finale.

L’Inter vuole cede il giocatore a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, l’Atalanta offre 15 milioni di fronte ad una richiesta di 20 milioni. Le ultimissime indiscrezioni dicono di un accordo molto vicino a quota 16/18 milioni con diritto di riacquisto a favore dell’Inter fissato a 30 milioni di euro. Salvo colpi di scena, come ad esempio un inserimento del Sassuolo se ci fossero le condizioni per cedere Giacomo Raspadori al Napoli, si attende l’annuncio ufficiale in settimana.

