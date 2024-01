Messinho nuova baby-star brasiliana: il 16enne del Palmeiras costa 60 milioni e piace a tutte le big

Il Barcellona cerca l'erede della Pulce e punta la stellina brasiliana ma è agguerrita la concorrenza per assicurarselo: ha già una clausola da 60 mln

07-01-2024 13:00

Che il giornalismo sarebbe stato la mia vita l’ho capito in terza elementare, quando presi molto seriamente la realizzazione del giornalino di classe. Il sogno ha superato ogni immaginazione quando sono entrato negli stadi che vedevo in tv per intervistare idoli e futuri campioni. Il calcio è perfetta metafora di vita. Raccontarlo, dopo averlo reso il mio lavoro, è un privilegio.

Da Messi a Messinho il passo potrebbe essere breve. Il Barcellona continua a cercare l’erede del fuoriclasse argentino che, dopo aver fatto la storia del club blaugrana, si è trasferito al PSG e, successivamente, all’Inter Miami.

Ferrán Torres, Raphinha e Vitor Roque sono ottimi giocatori, ma Messi era Messi e il Barca sogna di scovare il nuovo crack mondiale. Per uno strano scherzo del destino ha spostato i suoi occhi dall’Argentina al Brasile;da Messi a Messinho del Palmeiras.

Mercato, i top club europei su Estevao Willian detto Messinho

Il Mundo Deportivo, uno dei giornali sportivi più vicini alle sorti del Barcellona, ha rivelato che sarebbe arrivato il via libera da parte della proprietà catalana per provare a ingaggiare Estevao Willian, sedicenne di proprietà del Palmeiras che fin da bambino è stato paragonato alla Pulce sia per i suoi gol sia per il modo in cui gioca, per il suo baricentro basso, la sua velocità e la sua qualità.

Il Barcellona segue Messinho da più di un anno ma per assicurarselo dovrà battere un’agguerrita concorrenza. Su di lui ci sono tantissimo top club europei: Paris Saint Germain, Manchester City, Manchester United, Chelsea e Arsenal sono in prima fila.

Dopo Endrick al Real, Messinho sulle orme di Messi: quanto costa

Secondo il Mundo Deportivo il desiderio della stellina brasiliana sarebbe quello di giocare al Camp Nou come ha fatto il suo idolo Messi. Tuttavia, al di là delle intenzioni, l’operazione non sarà semplice per la squadra spagnola tesserare l’astro nascente del calcio brasiliano. Il Palmeiras, infatti, che ha già fatto brillare e ha poi venduto un altro diamante come Endrick, passato al Real Madrid, cederebbe l’attaccante solo dietro pagamento della sua clausola rescissoria, pari a 60 milioni di euro.

Messinho, quando compirà 18 anni

Il Barcellona non sta attraversando una buona situazione economica, che ha causato, tra le altre cose, proprio la partenza di Messi al PSG nel 2022, ma cercherà di ingaggiare Messinho raggiungendo un accordo per liberarlo per una cifra inferiore rispetto alla clausola alla clausola. Tra il dire e il fare c’è la legge: Messinho non potrà arrivare in Europa prima del 24 aprile 2025, quando compirà 18 anni.

Indicato dagli addetti ai lavori come uno dei più grandi talenti del settore giovanile del Palmeiras, Messinho ha già esordito nella prima squadra del Verdao lo scorso 7 dicembre, in occasione dell’ultimo appuntamento del Brasileirao. Messinho ha giocato dodici minuti in occasione di Cruzeiro-Palmeiras, match che è terminato con il risultato di 1-1. Se sono rose fioriranno perché, sì, da Messi a Messinho il passo potrebbe essere davvero breve.