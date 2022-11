03-11-2022 09:38

A quattro anni di distanza il Palmeiras è Campione del Brasile!

Per il Verdao è un momento magico, dato che ai tre titoli brasiliani conquistati dal 2016 ha aggiunto nella sua bacheca due Libertadores, torneo da cui è stato estromesso in semifinale dall’Athletico Paranaense: con 11 titoli nazionali i paulisti sono i più vittoriosi a livello nazionale.

A tre turni dal termine il Palmeiras vanta 13 punti di vantaggio sull’International, finito kappaò a Belo Horizonte: la festa è stata completata dal 4 a 0 al Fortaleza, gara chiusa dal 16enne Endrick, gioiello finito nel mirino del Real Madrid. E’ stato un campionato a senso unico: il Palmeiras non ha mai perso in trasferta, è stato in testa 26 giornate e ha segnato, altre competizioni incluse, 126 volte. Da quando ha preso il posto di Luxemburgo, Abel Ferreira ha schierato 28 ragazzi del Settore Giovanile: anche questa è una vittoria.