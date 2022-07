15-07-2022 13:00

Il grande ritorno del Bari in Serie B è in fase di perfezionamento. Dopo anni di sofferenza i pugliesi sono tornati in cadetteria e per giocare una stagione di livello per poter puntare anche a delle piazze d’onore i galletti pensano a degli innesti di grande qualità per la categoria. Il nuovo nome, che sia in B che in A ha fatto vedere dei numeri importanti ed è in cerca del proprio rilancio.

Nwankwo Simy è l’ultimo profilo offensivo accostato alla formazione biancorossa. Nigeriano classe 1991, gioca in Italia dal 2016, quando il Crotone lo prelevò dai portoghesi del Gil Vicente per la prima, storica stagione in Serie A. Due anni in massima serie in rossoblù, per poi giocare due stagioni in B in cui ha messo a referto la bellezza di 34 reti, riportando i calabresi in A al termine della stagione 2019/20. Dopo la fenomenale annata sempre in massima serie a Crotone con i 20 gol segnati Simy ha passato l’ultima stagione ampiamente sotto tono, iniziando a Salerno (in A) e terminando a Parma (in B) segnando solamente 2 reti totali. Il Bari e una piazza rovente potrebbe fare al caso suo per il rilancio.

