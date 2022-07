Calciomercato Benevento: due cessioni per sbloccare La Gumina

23-07-2022 17:45

In casa Benevento si lavora per coprire il buco che lascerebbe Gianluca Lapadula, ormai ai dettagli con il Cagliari. Il giocatore che la dirigenza sannita sta cercando di portare in giallorosso è Antonino La Gumina, classe 1996 di proprietà della Sampdoria che l’anno scorso ha giocato nel Como chiudendo la stagione con 34 presenze e 9 reti. In tempi brevi potrebbero chiudersi entrambe le operazioni.

In chiusura anche un movimento in uscita: Artur Ionita, centrocampista moldavo di 31 anni, è molto vicino alla firma con il club cinese Cangzhou Mighty Lions. Società che partecipa alla Chinese Super League, che avrebbe messo sul piatto un’offerta economica molto interessante.

