Calciomercato Bologna: Arnautovic rimane, adesso cambia tutto

09-08-2022 20:09

Non sono bastati 8 milioni di euro a far cedere la resistenza del Bologna, che anche grazie ad alcuni malumori dei tifosi dei Red Devils (secondo quanto riporta la stampa inglese) ora può stare tranquillo sulla permanenza di Marko Arnautovic. La prima offerta infatti non sarà seguita da una in doppia cifra, che probabilmente il club rossoblù avrebbe preso in considerazione, non sarà seguita da una seconda proposta più alta e il reparto offensivo del Bologna ora può cambiare su altri fronti.

Prima di tutto in entrata, dove continua ad interessare il versatile Eldor Shomurodov della Roma: in grado di essere vice Arnautovic e anche seconda punta, la trattativa è ancora aperta anche se c’è anche la concorrenza del Torino. Proprio la società granata, alla disperata ricerca di un giocatore offensivo, aveva presentato due offerte ufficiali per Riccardo Orsolini e per Musa Barrow, discorsi che ora potrebbero improvvisamente riaprirsi.

