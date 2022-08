Calciomercato Cagliari: colpo Falco dalla Stella Rossa

27-08-2022 15:57

Iniezione di talento e di entusiasmo per il Cagliari, che trova il colpo che cercava per l’attacco riportando in Italia un “numero 10” vero come Pippi Falco. Il giocatore, classe 1992 con esperienze in Serie A con Bologna e Lecce oltre a tante stagioni in Serie B, lascia la Stella Rossa Belgrado trovando l’accordo per la rescissione del contratto con il club serbo. Pupillo del tecnico Fabio Liverani, che lo avuto al Lecce, sarà senza dubbio l’elemento che dovrà accendere la luce nel reparto d’attacco cagliaritano.

Sul fronte cessioni, altre due ufficialità: l’attaccante Keita Balde lascia l’Italia grazie ad una clausola del suo contratto che lo avrebbe liberato in caso di retrocessione, dopo aver trovato un accordo con lo Spartak Mosca. Se ne va anche Paolo Faragò, che passa al Como a titolo definitivo. Nelle prossime ore il Cagliari dovrà provare a trovare una soluzione per tre giocatori nella lista dei partenti: i giovani Jacopo Desogus e Christos Kourfalidis e soprattutto Nahitan Nandez, dove però si sono raffreddate le trattative aperte con Napoli e Roma.

