Calciomercato Cagliari: con Lapadula e Rog ko cambiano gli obiettivi

Tegole tra le file dei sardi. Si riempie l'infermeria e cambiano gli obiettivi di mercato: spuntano ripensamenti su qualche giocatore in partenza

29-07-2023 15:30

Proseguono a ritmi spediti gli allenamenti del Cagliari tra le suggestive montagne della Valle d’Aosta. Claudio Ranieri, sul campo del Burnod de Chatillon, ha iniziato a rodare la formazione ideale in vista della prossima stagione tra le file della Serie A. Oltre alla preparazione atletica e l’assetto psicologico, a tenere banco è il calciomercato. Di fatto, il direttore sportivo Nereo Bonato, nelle ultime ore, ha dovuto modificare qualche nota sul suo taccuino in seguito agli infortuni di Lapadula e Rog. Ora, l’allenatore ex Juve punta gli occhi sulle defezioni di centrocampo e in attacco.

Cagliari, l’infortunio di Rog: ecco come cambia la situazione

Il campionato non è nemmeno cominciato e Claudio Ranieri è costretto a fare i conti con delle brusche tegole. L’infermeria del Cagliari ha dovuto aprire la porta a Marko Rog, considerato dall’allenatore una pedina fondamentale del centrocampo sardo. Il croato dovrà rimanere a lungo ai box data l’ennesima lesione del legamento crociato anteriore.

Per Ranieri e Bonato, dunque, è tempo di correre ai ripari, con i giorni che avanzano e le trattative di calciomercato che potrebbero complicarsi. La prorità ora si sposta a metà campo, dove urge trovare un rinforzo che possa far sentire il meno possibile l’assenza di Marko Rog. E la dirigenza sarda, attivissima su questo fronte, potrebbe trovare conferme nel profilo di Matteo Prati, attualmente in forza alla Spal.

D’altra parte, è bene per il Cagliari tentare di trovare sicurezze anche all’interno dell’organico attualmente a disposizione. Di fatto, potrebbe scegliere di tenersi stretto Nunzio Lella, figurante nel mercato in uscita, insieme a Christos Kourfalidis.

Cagliari, ai box anche Lapadula

Tanta apprensione in casa Cagliari. Non solo il centrocampo, ma il club rossoblù dovrà rinunciare anche a un perno del reparto offensivo. Non può che trattarsi di Gianluca Lapadula, alle prese con un intervento alla caviglia che lo terrà lontano dal campo per almeno un paio di mesi.

La dirigenza sarda, dunque, farà a meno del capocannoniere della Serie B in avvio inoltrato di campionato, complicando ancora una volta il mercato in entrata e in uscita del Cagliari. Ranieri, dunque, anche in questo caso, dovrà trovare una figura all’altezza dell’attaccante. Di fatto, nelle ultime ore, Bonato avrebbe puntato gli occhi su due gioielli della Serie A. Si tratta di Andrea Petagna del Milan e di Lorenzo Colombo del Napoli: per entrambi, finora, son state chieste solo informazioni.

L’infortunio di Lapadula, anche in questo caso, potrebbe creare ripensamenti forzati riguardo il mercato in uscita. Gaston Pereiro, di cui è nota l’esclusione dai piani tecnico-tattici del Cagliari, potrebbe trattenersi ancora in maglia rossoblù.

Non solo infortunati: il Cagliari è pronto a godersi Shomurodov

Ora che il Cagliari sembrava aver trovato la giusta strada da percorrere per un sereno avvio di campionato in Serie A, il club ha subito dovuto far fronte alle difficoltà dettate dagli infortuni. All’elenco composto da Rog e Lapadula, si è aggiunto anche Mancosu, che complica ulteriormente il cammino della squadra sarda.

Oltre alle possibili sostituzioni, intanto il Cagliari si gode il suo nuovo arrivo Eldor Shomurodov. L’attaccante della Roma è sbarcato in Sardegna con la formula del prestito, pronto a dire la sua tra le file offensive. “Sto lavorando tanto, è importante farsi trovare pronti pe le gare ufficiali”, ha dichiarato il calciatore uzbeko in conferenza stampa che, ha poi aggiunto una considerazione su Ranieri: “Non ha bisogno di presentazioni. Voglio ritrovare lo smalto di Genova”.