Calciomercato Cremonese: si tratta con l'Ascoli per Saric e Valzania

13-08-2022 17:30

Cerca ancora di migliorare la propria rosa la Cremonese, che in particolare vorrebbe chiudere il mercato con un innesto in più a centrocampo. Nel mirino dei grigiorossi è finito il centrocampista bosniaco classe 1997 Dario Saric, che con la maglia dell’Ascoli vanta 65 presenze e 4 reti nelle ultime due stagioni. I bianconeri però non vorrebbero privarsi del giocatore, a meno che non arrivasse subito un sostituto.

La trattativa pare essere decollata in seguito al gradimento dell’Ascoli per Luca Valzania, centrocampista del ’96 con oltre 100 presenze in Serie B dal 2019 ad oggi e cercato con insistenza in queste settimane di mercato anche dalla Reggina. Nelle prossime ore l’affare dovrebbe chiudersi, magari con l’inserimento di un piccolo conguaglio a favore dell’Ascoli.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE