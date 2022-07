23-07-2022 10:53

L’ultimo innesto messo a segno da Ariedo Braida porta un vero salto di qualità per quanto riguarda esperienza e quantità. La Cremonese ha concluso la sua ultima trattativa in entrata, rinforzando un ruolo delicato come il centrocampo con un profilo che di esperienza ne ha da vendere. Vestirà grigiorosso Santiago Ascacibar, regista classe 1997 in arrivo dall’Herta Berlino.

Non devono ingannare i 25 anni dell’argentino, perché Ascacibar può vantare già 105 presenze in Bundesliga, raccolte con la casacca dell’Herta e con quella dello Stoccarda. Arrivato in Europa giovanissimo, nella stagione 2017/2018, Ascacibar ha convinto tutti in Germania, al punto che il Commissario Tecnico dell’Argentina l’ha convocato in nazionale per la prima volta proprio nel settembre del 2018, scendendo in campo per tre volte con la maglia Albiceleste. Ascacibar arriva in grigiorosso arriva a titolo temporaneo oneroso con diritto di riscatto: un innesto importante per le sorti del centrocampo della Cremonese.

