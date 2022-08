Calciomercato: doccia gelata per la Juventus

07-08-2022 17:34

“Stiamo parlando di un giocatore che per noi, in questo momento, è proibitivo. Guadagna tanti soldi. È un grande giocatore ma noi non abbiamo le possibilità economiche”. Con queste parole, pronunciate al termine dalla vittoria contro l’Atalanta, Rino Gattuso gela la Juventus: il Valencia non è interessato ad Arthur.

Il 25enne brasiliano, che guadagna una cifra intorno ai 6 milioni di euro, è fra i giocatori che la società bianconera vorrebbe cedere per poter alleggerire il monte ingaggi. Nelle scorse ore l’agente del giocatore, Federico Pastorello, aveva parlato apertamente di un “interesse che speriamo si possa concretizzare. Troveremo – aveva detto – una soluzione perché un giocatore così forte non deve rimanere a guardare gli altri”.

Con il suo intervento in conferenza stampa, però, Gattuso ha definitivamente chiuso le porte all’arrivo di Arthur al Mestalla.

