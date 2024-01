Calciomercato, Dragusin al Tottenham per 25 milioni: i tifosi della Juve vanno all’attacco

Il Genoa ha ceduto il giovane difensore Radu Dragusin al Tottenham per 25 milioni di euro più bonus, i tifosi della Juventus vanno all’attacco: “Non era una plusvalenza falsa?”

10-01-2024 12:57

Il mercato invernale di solito presenta pochi colpi di grande livello ma questa sessione sembra fare eccezione almeno per quanto riguarda il mercato in uscita. Uno dei giocatori più “chiacchierati” è stato Radu Dragusin, difensore del Genoa che sta per cominciare una nuova avventura con la maglia del Tottenham in Premier League.

Dragusin dal Genoa al Tottenham

Radu Dragusin ha attirato tantissime attenzioni in questa prima parte di stagione. Il difensore rumeno del Genoa, nel corso di pochi mesi, si è affermato come uno dei migliori prospetti del nostro campionato fino a diventare un obiettivo di mercato ricercatissimo. A vincere la corsa per il giocatore è stato il Tottenham che ha messo sul piatto 25 milioni di euro (più 6 di potenziali bonus e il prestito dell’esterno Spence) per riuscire a portarlo in Premier League. Nella corsa al giocatore c’è stato a lungo anche il Napoli che ha provato a risolvere il problema difensivo con il 21ene di Bucarest ma senza successo, ed alla fine è stato beffato anche il Bayern Monaco che aveva provato a inserirsi sul calciatore.

Il passato alla Juve di Dragusin

La cessione di Radu Dragusin al Tottenham è una notizia positiva anche per la Juventus. Il giocatore stamattina è volato a Londra per effettuare le visite mediche e firmare con gli Spurs. Il difensore ha un passato nella Next Gen della Juventus con cui ha anche esordito prima di andare in prestito al Genoa. Dragusin è stato tra i protagonisti della scorsa serie B in cui ha aiutato i rossoblù nel salto di categoria ed è stato riscattato dal Genoa per 5 milioni di euro. Nel contratto tra la Juve e il Genoa però c’è una clausola con una percentuale sulla futura rivendita e ora i bianconeri dovrebbero incassare circa il 20% e dunque intorno ai 5 milioni di euro.

Juventus: la rivincita dei tifosi

Sui social però i tifosi della Juventus più che esultare per un’operazione che porta in cassa denaro fresca, vanno all’attacco. Il nome di Dragusin infatti è stato uno di quelli tirati in ballo nel caso delle “false plusvalenze”, un caso che ha portato la Juventus a scontare 10 punti di penalizzazione nella scorsa stagione con tanto di esclusione dalle coppe.

Ora però i tifosi della Vecchia Signora si prendono una rivincita: “L’Italia è quel paese in cui si parla più di Dragusin come plusvalenza fittizia, oggi venduto in Premier Lerague, che del trio Palmieri, manzi e Liguori”. E ancora: “Da plusvalenza fittizia a calciatore pagato 30 milioni. Ma tanto nessuno ne risponderà”.