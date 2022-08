Calciomercato Empoli: Stulac verso Palermo, al suo posto arriva Grassi

13-08-2022 07:30

Novità nel centrocampo dell’Empoli, dove sta per uscire un giocatore ma c’è già un sostituto in rampa di lancio. Chi parte è Leo Stulac, sloveno classe 1994 vicinissimo al passaggio al Palermo in Serie B anche perché ha un contratto in scadenza nel 2023 che l’Empoli può ancora monetizzare. Al suo posto i toscani sono pronti ad ingaggiare Alberto Grassi, in arrivo dal Parma dopo la scorsa stagione in prestito al Cagliari ed identificato da tempo come possibile partente dalla sovraffollata rosa dei ducali.

Sempre a centrocampo, la società non molla Szymon Zurkowski, ma la Fiorentina continua a chiedere Nedim Bajrami mettendo così in difficoltà l’Empoli che non vorrebbe mollare il suo gioiello. Infine la difesa, dove si accelera per Ethan Ampadu del Chelsea per completare il reparto.