Calciomercato Fiorentina, è fatta per Dodò: ecco le cifre dell'accordo

07-07-2022 20:41

Dopo un lungo corteggiamento, condito dai classici alti e bassi del calciomercato, è arrivato l’incontro decisivo: ieri gli agenti del giocatore e la dirigenza della Fiorentina hanno trovato un accordo per portare l’esterno brasiliano alla corte di Vincenzo Italiano. Un colpo che, in attesa di Jovic, conferma le grandi ambizioni del club del presidente Rocco Commisso.

Il giocatore, nazionale brasiliano Under 23 e con all’attivo già 17 presenze in Champions League, arriva in Italia per 14 milioni di euro più 3,5 milioni legati a vari bonus. Dodò di fatto va a sostituire nella rosa della Fiorentina il partente Odriozola, come terzino destro votato alla spinta come richiede il gioco dei viola.

