Calciomercato Fiorentina: il grande sogno gioca nel Real Madrid

07-01-2022 10:14

La Fiorentina pare non voglia fermarsi a Ikonè e Piatek, che sono andati a rinforzare il reparto d’attacco in questo calciomercato invernale. La Gazzetta dello Sport lancia l’indiscrezione che vorrebbe i viola interessati a Isco, il centrocampista finito ai margini del Real Madrid e fuori dai progetti di Ancelotti. Rocco Commisso conta sui buoni rapporti con Florentino Perez per intavolare la trattativa.

Isco andrà a scadenza a fine campionato, Ancelotti vorrebbe dunque liberarsene adesso. Non c’è solo la Fiorentina interessata al talento classe 1992, sbarcato a Madrid nel 2013 dal Malaga per 30 milioni di euro. Se con Zidane il giocatore era stato al centro del progetto, con Ancelotti i rapporti sono ai minimi termini tanto è vero che negli ultimi quattro mesi ha giocato meno di un’ora soltanto.

