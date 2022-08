Calciomercato Fiorentina: occhi su Vranckx, gioiello del Wolfsburg

15-08-2022 07:30

Vent’anni, ma già vale 20 milioni. In due parole è questo il profilo di Aster Vranckx, centrocampista belga classe 2002 in forza ai tedeschi del Wolfsburg che dopo la fumata bianca tra Giovani Lo Celso e il Villareal è diventato il primo obiettivo di mercato di una Fiorentina da tempo a caccia di un centrocampista. Per lui lo scorso anno tra Bundesliga e Coppe ci sono 29 presenze e 4 gol, numeri di un talento che è già titolare da tempo nella Nazionale Under 21 del Belgio.

L’unico nome circolato in alternativa a Lo Celso, ormai infattibile, e Vranckx è quello di un usato sicuro come Denis Praet del Leicester: sul centrocampista ex Torino c’è anche la Sampdoria, che ora come ora è in vantaggio perché quello della Fiorentina su di lui è stato un semplice sondaggio.

