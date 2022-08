Calciomercato Genoa: fatta per Aramu, Favilli e Cyborra verso l'addio

11-08-2022 07:30

Si avvicina il colpo del mercato del Genoa, che è sempre più vicino a Mattia Aramu del Venezia. Il trequartista scuola Torino dovrebbe arrivare nelle prossime ore all’interno di un’operazione che coinvolgerà anche Gabriel Charpentier, di proprietà dei rossoblù e reduce da una stagione da 10 gol in Serie B con la maglia del Frosinone che si trasferirà in laguna. Da capire se sarà inserito anche il difensore Antonio Candela, oppure se si chiuderà con un conguaglio attorno ai 2 milioni di euro.

Nel frattempo il Grifone è al lavoro su diverse operazioni in uscita: l’esterno sinistro tedesco Lennart Czyborra è richiesto dal Frosinone, il centravanti Andrea Favilli è finito nel mirino della Ternana e Alessandro Vogliacco dovrebbe trasferirsi in Serie A per indossare la casacca dell’Empoli.

