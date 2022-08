01-08-2022 17:23

Un Genoa a caccia degli ultimi ritocchi. Il grosso della campagna acquisti del Grifone è stato fatto, ma la dirigenza rossoblù non è di certo decisa a fermare le proprie trattative, con ancora dei profili monitorati per poter dare a Blessin un organico completo e vario. Gli ultimi nomi studiati dal Genoa giocano entrambi nel massimo campionato olandese e potrebbero approdare in Italia per la prima volta: Suslov ed Evjen.

Tomas Suslov, classe 2002 e nazionale slovacco (con cui ha già raccolto 7 presenze), è un trequartista che potrebbe fare al caso di Blessin, che ben lo abbinerebbe con il neo acquisto Massimo Coda. Di proprietà del Groningen, dove ha disputato 58 gare in Eredivisie con 3 reti e 10 assist in due stagioni, viene valutato 4 milioni di euro. Hakon Evjen è invece un’ala destra di nazionalità norvegese, esploso come molti connazionali al Bodø/Glimt, è attualmente di proprietà dell’AZ Alkmaar, dove ha raccolto in due stagioni 28 presenze in campionato segnando 3 gol.

