Calciomercato, il Barcellona vuole Bernardo Silva: sul piatto 80 milioni

Il Barcellona mette sul piatto 80 milioni per Bernardo Silva. La trattativa con il Manchester City è aperta.

È la notizia, rilanciata in queste ore, da Calciomercato.com. “Lewandowski, Raphinha, Koundé e ora Bernardo Silva. Il Barcellona vuole chiudere con il botto la campagna acquisti” scrive il sito. A quanto si apprende, l’ex giocatore di Benfica e Monaco ne ha già parato con il tecnico Xavi che ha chiesto espressamente il suo arrivo. Il ‘lieto fine’, però, non sembra vicino perché “il Manchester City parte da una valutazione di 100 milioni di euro mentre il Barcellona non vuole spenderne più di 80, in secondo luogo per la disponibilità economica, che al momento senza cessioni è decisamente limitata”.

D’altronde nonostante l’accordo con la Sixth Street per il 25% dei ricavi generati dai diritti televisivi, ai blaugrana servono altri soldi per finanziare l’affare. Si dovrà dunque lavorare in uscita. “Per Frenkie de Jong c’è un discorso aperto con il Chelsea. Oltre all’olandese il Barcellona vuole cedere Sergino Dest e Memphis Depay, obiettivo della Juventus, disposta – scrive calciomercato.com – ad accoglierlo ma senza spendere un euro per il cartellino”.

