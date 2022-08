Calciomercato, il Napoli piomba su Ndombele. "Accordo raggiunto": le ultime

13-08-2022 10:16

Il Napoli piomba su Tanguy Ndombele. Il 25enne centrocampista è in rotta con il Tottenham. L’allenatore Antonio Conte, infatti, lo considera un esubero.

Nelle scorse ore, come ricostruisce anche La Repubblica, c’è stato un blitz a Parigi del direttore sportivo Fabio Giuntoli. A quanto si apprende, l’accordo tra i due club è stato trovato sulla base di un prestito oneroso – 3 milioni di euro – più obbligo di riscatto a 15 in caso di Champions League. Ndombele a Londra guadagna 8 milioni di euro e per arrivare in Serie A il francese dovrà abbassare le sue richieste.

Intanto nelle prossime ore il neo acquisto del Napoli, Giovanni Simeone, dovrebbe sostenere le visite mediche. L’attaccante arriva dall’Hellas Verona sulla base del prestito oneroso (circa 3,5 milioni di euro) con diritto di riscatto “pronto a trasformarsi in obbligo con due di queste opzioni – specifica Sky Sport 24 -: la qualificazione alla prossima Champions League, gol e presenze”

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE