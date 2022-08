Calciomercato, Inter: Casadei a un passo dal Chelsea. Pronto l'assalto ad Akanji: le ultime

16-08-2022 08:34

Il talento dell’Inter, Cesare Casadei, è a un passo dal Chelsea. Ne è sicuro il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio. Non solo. I soldi incassati da questa cessione serviranno ai nerazzurri per tentare di arrivare a Manuel Akanji, difensore del Borussia Dortmund.

“Per il centrocampista – ricostruisce Di Marzio – i blues sono già arrivati a mettere sul piatto 12 milioni di euro più bonus. L’Inter è disposta a chiudere, a titolo definitivo, a 15 più 5. C’è fiducia che per giovedì si arrivi alla cifra richiesta perfezionando il trasferimento”. A questo punto, secondo l’esperto di calciomercato, potrebbe partire “l’assalto ad Akanji”. Quest’ultimo, come ricostruisce la Gazzetta dello Sport, vuole l’Inter e lo ha ribadito al Borussia Dortmund. E in queste ore ci sarebbe la ‘mossa a sorpresa’ del difensore svizzero. “Dire sì al rinnovo – sin qui rifiutato – proposto dal club tedesco per approdare subito in prestito ai nerazzurri. I gialloneri vogliono 20 milioni per il difensore ma l’Inter, conscia del fatto che il 27enne andrà in scadenza a giugno 2023, chiede di abbassare le pretese. Akanji a questo punto potrebbe rinnovare per un solo anno per poi trasferirsi all’Inter in prestito con diritto di riscatto entro fine agosto: in questo caso il giocatore verrebbe accontentato sulla nuova destinazione, i nerazzurri avrebbero una formula di loro gradimento e i tedeschi avrebbero tempo sino a giugno del 2024 per cercare di monetizzare la cessione a titolo definitivo del giocatore”.

