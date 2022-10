18-10-2022 09:58

Andrea Agnelli non vuole perdere tempo. Il presidente della Juventus vuole mettere subito le cose in chiaro, il club deve tornare ad essere competitivo il prima possibile e nonostante il rosso bilancio c’è la disponibilità a investire in maniera importante nella finestra di calciomercato già a partire da gennaio. Tanti i buchi da coprire in rosa con il centrocampo che resta una priorità ma anche sulla fascia si cerca qualcosa.

Calciomercato Juventus: De Paul torna nel mirino

La Juventus non è timida quando si tratta di investire anche se si tratta di un mercato “particolare” come la finestra di gennaio. Il Mondiale può essere l’occasione giusta per provare a scovare nuovi talenti e quest’anno la sessione invernale, che coincide con il post Mondiale, potrebbe fornire più opportunità di quanto successo in passato. Tra queste potrebbe spuntare anche la pista che porta a Rodrigo De Paul, stando a quanto scrive Tuttosport. Il centrocampista argentino ex Udinese è un vecchio pallino della società bianconera. La sua avventura all’Atletico Madrid non sta procedendo nel migliore dei modi con il giocatore che sembra non essere entrato nelle grazie del Cholo Simeone.

Non sarà facile per la Juventus arrivare a De Paul. Il giocatore è arrivato in Spagna per una cifra importante, intorno ai 35 milioni di euro, ed ha un contratto in scadenza nel 2026 ma secondo i media spagnoli l’Atletico è pronto a lasciarlo partire anche nella finestra di gennaio. Il colchoneros però non aprono facilmente ai prestiti e dunque se la Juve vuole lanciarsi sul giocatore deve prepararsi da aprire i cordoni della borsa.

Juve: piace Lovric dell’Udinese

Ma l’argentino non è l’unico centrocampista monitorato dai bianconeri che guardano con interesse anche all’evoluzione di Sandi Lovric, calciatore dell’Udinese di nascita austriaca ma passaporto sloveno. Arrivato a parametro zero in Friuli solo qualche mese fa, il centrocampista è diventato una delle ragioni di un’Udinese da sogno in questa prima fase di campionato. La Juve lo segue con attenzione per la sua capacità di giocare sia da mezz’ala che da trequartista.

Grimaldo e Guerreiro: i nomi per fascia della Juventus

Altro settore del campo i cui la Juventus potrebbe decidere di intervenire è quello sugli esterni con Alejandro Grimaldo, 27enne in forza al Benfica, che resta l’obiettivo principale. Il giocatore però difficilmente si muoverebbe se proprio i lusitani dovessero sbattere fuori i bianconeri dalla Champions e l’operazione potrebbe concretizzarsi solo a giugno. Situazione simile all’altro giocatore oggetto di interesse: Raphael Guerreiro del Borussia Dortmund. I bianconeri lo seguono da tempo e potrebbero tornare alla carica.

Cessioni Juventus: gli esuberi, da Cuadrado a Rabiot

Per muoversi nella prossima finestra di calciomercato, la Juventus ha bisogno anche di qualche cessione. A gennaio i bianconeri rischiano di ritrovarsi con due nuovi esuberi visto che l’avventura in terra inglese di Zakaria e Arthur (rispettivamente con Chelsea e Liverpool) non sta andando nel migliore dei modi e i due rischiano di ritrovarsi a Torino prima del tempo. Cherubini dovrà essere bravo a trovare loro una nuova destinazione. In partenza ci dovrebbero essere anche Alex Sandro e Juan Cuadrado con due contratti in scadenza che difficilmente verranno rinnovati, mentre è più spinosa la situazione relativa a Rabiot. Sempre sulla linea mediana uno dei nomi sacrificabili nella finestra di gennaio è quello dello statunitense McKennie, la cui discontinuità di rendimento non lo rende un nome su cui puntare anche in chiave futura.