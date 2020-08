Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 27 agosto 2020

11:54 Napoli, ora è stallo per Hysaj

Si è arenata la trattativa per il rinnovo del contratto di Hysaj con il Napoli. L'agente del terzino albanese, in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno ammette le difficoltà : Hysaj vorrebbe restare ancora un anno con Gattuso che gli ha dato fiducia, ma è complicato raggiungere un accordo sul rinnovo del contratto, c'è molta distanza tra le parti.

11:34 Mercato Inter: grande indizio su Leo Messi. Il piano di Suning

Un gesto simbolico che, associato al fatto che mercoledì la Pulce ha messo il City tra i club seguiti sul social, sta facendo letteralmente scatenare i tifosi. Il club di Pep Guardiola sembra effettivamente in vantaggio per la corsa al sei volte Pallone d'Oro, con le presunte ammissioni di Messi di trasferirsi in Inghilterra, era opera di un abilissimo imitatore, e che tutto è ancora da decidere. Il dettaglio dell'operazione

11:00 Diawara sta per lasciare la Roma: possibile scambio

L'Arsenal vuole fortemente per il centrocampista guineano della Roma : i Gunners sono disposti a mettere sul piatto oltre 30 milioni di euro, ma allo stesso tempo spingono per uno scambio con Torreira, che garantirebbe una ricca plusvalenza ad entrambi i club.

10:16 Mercato Juventus, arriva un'offerta importante per Bonucci

Il difensore della Juventus è da tempo un obiettivo di mercato di Pep Guardiola, che lo considera il profilo ideale per rinforzare la sua difesa data la sua esperienza e le sue capacità da regista difensivo. Bonucci è tornato alla Juve nel 2018 dopo la breve parentesi al Milan, che ha considerato lo sbaglio più grande della sua carriera : un errore che non vuole ripetere, il suo futuro è a Torino. Bonucci, Demiral e De Ligt : la batteria di centrali bianconera è quasi completa. Il dettaglio dell'operazione

09:44 Mercato Milan: permanenza più lunga per Ibra

Il Milan, secondo il Corriere della Sera, garantirà a Zlatan Ibrahimovic uno stipendio pari a 6.5 milioni di euro netti, più altri 500 mila euro nel caso in cui la squadra guidata da Stefano Pioli raggiungerà la qualificazione alla prossima Champions League. Per avere tutti i benefit previsti dal decreto, Zlatan Ibrahimovic dovrà però restare sotto contratto con il Milan fino a dicembre 2021. Non appena la questione Ibra verrà risolta, il Milan si concentrerà su altre situazioni di mercato. Il dettaglio dell'operazione

08:41 La Fiorentina sogna Torreira

Secondo Sky Sport, la Fiorentina sarebbe pronta ad un grande colpo di mercato. Il club viola sarebbe sulle tracce di Torreira, centrocampista in forza all'Arsenal e visto in Italia con la casacca di Sampdoria e Pescara. Il centrocampista classe 1996 è stato accostato anche alla Roma.

08:08 Napoli, c'è la fila per Llorente

Il futuro do Llorente è ancora tutto da scrivere. Lo spagnolo, ha ancora un anno di contratto con il Napoli ma, salvo imprevisti, il prossimo anno giocherà con la casacca di un altro club. In Italia, piacerebbe a Genoa e Benevento. Llorente dovrebbe prendere la sua decisione nei prossimi giorni. Nell'ultima stagione, con la casacca del Napoli, ha disputato 24 partite, segnando quattro reti.

07:58 Mercato Inter: Conte ha fatto la sua scelta

Il cileno è considerato un uomo chiave per Antonio Conte. Non è la prima volta che il nome di Arturo Vidal viene accostato all'Inter ma, la trattativa potrebbe davvero concludersi positivamente. l'indiziato numero uno a lasciare l'Inter sarebbe Marcelo Brozovic. Un'altra conseguenza del possibile acquisto di Arturo Vidal sarebbe la non permanenza all'Inter di Radja Nainggolan. Insomma, l'Inter si sarebbe attivata per accontentare Antonio Conte. Il dettaglio dell'operazione

07:36 Mandzukic pronto a tornare in Italia

Il futuro di Mandzukic potrebbe essere, in Serie A. Il bomber classe 1986 sarebbe, la prima opzione nel caso la Roma dovesse perdere Dzeko. Conclusa l'avventura all'Al-Duhail, l'attaccante ex Juventus era stato accostato anche alla Fiorentina.

