Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 6 settembre 2020

13:15 Mercato Milan: pazza idea di Maldini. Le indiscrezioni dall'Inghilterra

Gareth Bale al Milan : dall'Inghilterra i bookmakers rilanciano l'indiscrezione di mercato che vedrebbe il club rossonero tra le prime destinazioni del campione gallese in caso di un addio al Real Madrid. Bale è ormai da alcuni anni in rotta con il club blanco, che ogni estate cerca in qualche modo di cederlo : l'ingente ingaggio del giocatore, 15 milioni di euro a stagione, blocca però qualsiasi trattativa. Il dettaglio dell'operazione

11:02 Chiesa: attenzione alla Roma

La Roma ha messo gli occhi su Federico Chiesa. Secondo quanto riporta la Nazione, anche il club giallorosso è interessato al possibile ingaggio dell'attaccante della Fiorentina e della Nazionale, seguito anche da Juventus, Inter e Milan.

10:40 Mercato Inter: preso Vidal, Antonio Conte vuole subito un altro colpo

Antonio Conte riabbraccia Arturo Vidal. a breve arriverà il via libera : entro pochi giorni Vidal si rimetterà a disposizione di Conte. Dopo la conferma di Conte in panchina, che il tecnico non riesce a inserire nel suo sistema di gioco, è più che mai in dubbio. Sento di aver fatto la mia parte, nel complesso sono stato contento della scelta fatta di venire all ’ Inter. Il dettaglio dell'operazione

10:01 Cellino: "Tonali? L'Inter ha sbagliato"

Il presidente del Brescia Massimo Cellino in un'intervista a Il Messaggero ha svelato alcuni retroscena della trattativa che ha portato Sandro Tonali al Milan, nonostante la concorrenza dell'Inter : L'Inter ha sbagliato il modo di agire. Sandro tifa Milan da quando è bambino. Maldini ha il dna da Milan e ha tutti i presupposti per diventare un grande dirigente.

09:34 Mercato Juve: spuntano altri due big per l'attacco, la mossa di Paratici

La Juventus danza sulle punte : non solo Luis Suarez ed Edin Dzeko, nelle ultime ore il club bianconero sta rivalutando la possibilità di un ritorno di Alvaro Morata o di un arrivo di Edinson Cavani a Torino. La pista più calda resta per ora quella di Luis Suarez : l'uruguaiano secondo i media iberici avrebbe trovato l'intesa totale con la Juventus. Suarez, Dzeko, Cavani o Morata : nei prossimi giorni arriverà l'affondo definitivo, perché Pirlo non può più permettersi di aspettare. Il dettaglio dell'operazione

08:14 Mercato Milan: Pioli manda un messaggio chiaro a Maldini

Il tecnico del Milan Stefano Pioli dopo l'amichevole vinta contro il Monza ha parlato di mercato e ha fissato le priorità dei rossoneri. Dopo gli arrivi a centrocampo, Pioli chiede a Maldini soprattutto rinforzi in difesa : In difesa in questo momento abbiamo fuori Romagnoli, Musacchio e Conti e siamo un po ’ contati. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri sabato 5 settembre 2020

Virgilio Sport - 6-09-2020 | 13:15