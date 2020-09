Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 14 settembre 2020

12:36 Mercato Juventus: blitz bianconero, colpo vicino a centrocampo

Il tecnico della Juventus, che domenica dopo la partita contro il Novara ha fissato la priorità per il reparto avanzato, sta analizzando con una certa ansia anche gli uomini a disposizione per la mediana, che valuta ancora incompleta. La Juventus avrebbe in pugno il giocatore, ma servono cessioni eccellenti che portino soldi cash : si fanno i nomi di Aaron Ramsey e di Douglas Costa. E poi ha la professionalità e l'esperienza per gestire lo spogliatoio della Juve. Il dettaglio dell'operazione

12:25 Juventus-Inter, nuovo duello di mercato per il bomber

Inter e Juventus potrebbero quindi tornare a scontrarsi per un grande obiettivo in attacco : la Roma è pronta a cavalcare l ’ onda, sognando un ’ inattesa asta che avrebbe comunque come favorita la Juve, pronta ad offrire 18 milioni ai giallorossi per assicurarsi il bomber bosniaco. Il dettaglio dell'operazione

10:10 Una big è nella bufera, Allegri è pronto al rientro

Il patron del Psg Al-Khelaifi apprezza Allegri, ma il contratto di Tuchel fino al giugno 2021 con ingaggio di circa 5 milioni netti frena per il momento la rivoluzione : il tedesco non ha uno stipendio elevatissimo, ma l ’ eventuale esonero si sommerebbe alle richieste invece molto esose di Allegri, che al contrario al momento un contratto non ce l ’ ha più dal 30 giugno scorso, dopo la fine del legame con la Juventus. Il dettaglio dell'operazione

08:45 Mercato Inter, non solo Barcellona: spunta un'altra big su Lautaro

Il mercato dell ’ Inter è più vivo che mai e su più tavoli, ma ciò di cui tifosi e allenatore non vorrebbero sentir parlare è l ’ interesse delle grandi di Spagna per Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, infatti, il Barcellona avrebbe chiesto aiuto nientemeno che a Jorge Mendes per accelerare alcune operazioni in uscita e preparare un tesoretto con il quale presentarsi all ’ Inter. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri domenica 13 settembre 2020

Mercato Juventus: messaggio di Andrea Pirlo alla dirigenza. Calciomercato: le trattative di Juve, Inter, Roma, Napoli e Milan. Napoli, arriva la scelta per le fasce: Hysaj verso il rinnovo. Napoli: nuovo segnale di chiusura a Milik. Milan, la Fiorentina fa muro su Milenkovic. Inter, ore decisive per Arturo Vidal: il programma dei nerazzurri. Eriksen verso lo Zenit? Arriva il commento dalla Russia. Biraghi torna alla Fiorentina: il suo addio all'Inter.

Virgilio Sport - 14-09-2020 | 12:36