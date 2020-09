Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 23 settembre 2020

13:20 Asamoah non vuole lasciare l'Inter

Dal canto suo lo stesso Asamoah ha invece affermato di voler restare all'Inter per giocarsi un posto da titolare sulla corsia di sinistra : Voglio provare a giocarmi le mie carte all ’ Inter. Situazione delicata anche per Matias Vecino, operato a Barcellona per una sofferenza meniscale : l'uruguaiano non dovrebbe tornare in campo prima di novembre e potrebbe dunque restare fuori dalla lista UEFA se l'Inter non dovesse riuscire a liberarsi degli altri esuberi.

11:36 Morata, voglia di Juve: il retroscena su Pirlo e Paratici

Alvaro Morata è tornato alla Juventus dopo quattro anni. In una Juventus diversa, ma dove ritrova vecchi amici. Morata ha seguito a distanza il suo insediamento da allenatore. E da lì, Morata ha sempre sperato. Anche mentre la Juventus andava a prendere Edin Dzeko e puntava su Suárez. ma non si arrendeva e continuava a chiamare ogni giorno Pirlo e Paratici per proporsi. La voglia di Juve ha prevalso.

11:22 Milan, Laxalt può restare

L'esterno uruguaiano è considerato da Stefano Pioli una valida alternativa a Theo Hernandez sulla fascia sinistra, e la sua permanenza in rossonero è sempre più probabile. Laxalt ha un contratto con i meneghini fino al 2022 : negli ultimi sei mesi della scorsa stagione era sceso in campo solo quattro volte.

10:38 Roma, l'Arsenal torna all'assalto di Diawara: si tratta

L'Arsenal torna a farsi sotto per Amadou Diawara, e la Roma questa volta potrebbe sedersi a trattare. Secondo il Daily Express i Gunners, già respinti un mese fa quando avevano offerto 30 milioni di euro. Diawara è considerato l'alternativa low cost rispetto agli altri obiettivi dell'inglesi, Partey dell'Atletico, e Aouar del Lione, entrambi dal valore superiore ai 50 milioni di euro.

10:16 Inter, ultimo grande colpo per agganciare la Juve. Conte in pressing

Un ultimo grande rinforzo per raggiungere il livello della Juventus. E questa l'ossessione di Antonio Conte, convinto che con l'arrivo di N'Golo Kanté l ‘ Inter potrà finalmente competere alla pari con i bianconeri per la corsa allo scudetto. L'ultima cessione che potrebbe permettere il colpo Kanté è quella di uno tra Brozovic ed Eriksen : entrambi i giocatori non sono tra i primi posti nelle gerarchie di Conte e uno dei due potrebbe partire. Il dettaglio dell'operazione

08:58 Inter-Milan: si riaccende il derby di mercato per un difensore

L'Inter rivoluziona la difesa : dopo la partenza ormai certa di Diego Godin per Cagliari, i nerazzurri potrebbero salutare presto anche Milan Skriniar. In pole position ci sarebbe il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, che è anche un obiettivo di mercato del Milan. Il dettaglio dell'operazione

07:44 Juventus, Pirlo prenota gli ultimi due colpi di mercato

Chiuso il colpo Alvaro Morata, la Juventus non si ferma e progetta le ultime due operazioni della sessione di mercato. Una delle priorità del Chief Football Officer Fabio Paratici è l'ingaggio di un esterno sinistro : l'infortunio di Alex Sandro ha evidenziato le lacune della rosa di Andrea Pirlo in quel reparto, che vedrà anche le partenze di Luca Pellegrini e Mattia De Sciglio. Gli uomini di mercato della Juve lavorano anche per un colpo sulla fascia destra. Il dettaglio dell'operazione

