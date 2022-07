24-07-2022 16:15

Mentre le prime amichevoli danno indicazioni interessanti, prosegue il vivace mercato del Lecce che vorrebbe completare la sua rosa con una punta (forse due) e un centrocampista. La novità riguarda proprio la metà campo, dove si sono gettate le basi per una trattativa con la Fiorentina per il centrocampista Marco Benassi che potrebbe non rientrare nuovamente nei piani del tecnico Vincenzo Italiano.

In attacco resta viva la pista Di Francesco, attaccante della Spal lo scorso anno in prestito all’Empoli (proprio come Benassi) per il quale nelle prossime ore si potrebbe arrivare ad un accordo definitivo (probabilmente in prestito con obbligo oppure a titolo definitivo).

