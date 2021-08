Calciomercato Milan, risposta a Calhanoglu manda in delirio i tifosi

La notizia arriva dall’Inghilterra e trova riscontri anche in Italia: il Milan avrebbe trovato l’erede di Calhanoglu. Proprio nel giorno in cui i cugini dell’Inter si godono il glory day del turco, autore di una prova sontuosa con un gol e un assist nella gara di esordio contro il Genoa, Maldini starebbe per piazzare il colpo capace di far decollare i rossoneri di Pioli dando al tecnico un trequartista ancor più forte e talentuoso di quello che è andato via. Un nome mai uscito prima tra le tante voci di mercato.

Il Milan ha messo gli occhi su Bernardo Silva del City

Il Daily Star scrive che il Milan si sarebbe inserito nella corsa per Bernardo Silva, calciatore portoghese che potrebbe lasciare il Manchester City. Su di lui c’è da registrare l’interesse di Tottenham (rifiutato) e Atletico Madrid. Il Diavolo potrebbe imbastire un’operazione da 45 milioni di euro complessivi, si legge: 15 per il prestito biennale, più 30 per il definitivo riscatto.

I tifosi del Milan sognano l’arrivo di Bernardo Silva

Fioccano i commenti sui social: “Bernardo Silva sarebbe il giocatore più forte della serie A ,va detto!” o anche: “provate solo per un attimo ad immaginare Bernardo Silva li in mezzo”, oppure: “Bernardo Silva ha così tanta qualità che l’attacco del Milan si vergogna” e ancora: “Beh se ti capita Bernardo Silva a 45 milioni già è un occasione d’oro, se ti capita quando hai necessità di un trequartista é un treno che passa raramente”.

Pellegatti non crede a questa voce di mercato

Si dissocia però Carlo Pellegatti che sul suo canale youtube dice: “Il Milan ha le idee chiare su quale giocatore andare. Ieri sera verso mezzanotte: arriva Bernando Silva. Ho già verificato 4 giorni fa insieme ad una collega del Corriere della Sera e mi dicono No No No! Ed ho verificato di nuovo anche ieri sera”.

Non mancano gli scettici: “Senza illudersi, secondo me il trequartista è l’uomo che può farci fare il vero salto di qualità, invece che spendere per giocatori di dubbia utilità, io concentrerei davvero l’investimento sul trequartista, se Bernardo Silva è chiedere troppo ci sono altri nomi validi nel mezzo” o anche: “spegnete la play che è meglio. Giocatore mostruoso ma non arriverà mai” e infine: “Propongo anche l’arresto per chi mette in giro certe voci”.

SPORTEVAI | 22-08-2021 11:12