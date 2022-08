Calciomercato Monza: è fatta per Marì, si riaccende la pista Icardi

03-08-2022 19:41

Torna a farsi sentire il Monza, che dopo qualche settimana di attesa è tornato a piazzare colpi di mercato. La novità di oggi è Pablo Mari, difensore centrale classe 1993 ex Udinese in arrivo dall’Arsenal dopo l’accordo trovato tra i due club nelle ultime ore (non sono ancora chiari i dettagli, ma dovrebbe trattarsi di un prestito con il club inglese che si sobbarcherà parte dell’ingaggio da 3 milioni di euro l’anno).

Nel frattempo però il Monza è attivo anche su altre piste: per il centrocampo è stato chiesto alla Juventus il centrocampista Nicolò Rovella, mentre in attacco rimane bloccata la trattativa per Andrea Petagna del Napoli. Di conseguenza pare che Adriano Galliani sia tornato alla carica per avere Mauro Icardi, ancora con poche certezze sul suo futuro e richiesto in prestito al Paris Saint Germain.

