12-07-2022 10:52

Monza e calciomercato, un connubio perfetto. Adriano Galliani continua a dominare l’estate italiana delle trattative, puntando ad altri due ottimi colpi da due big di Serie A. Per uno dei due profili i passi avanti sono già considerevoli, mentre per l’altro si parla ancora di una fase iniziale: si tratterebbe, in caso di riuscita, di due altri innesti in grado di alzare ulteriormente la qualità dei brianzoli.

Dal Napoli continua ad essere calda la pista che porta ad Andrea Petagna, attaccante classe 1995 che potrebbe lasciare Castel Volturno per trovare nuovamente un ruolo chiave come fu alla Spal dal 2018 al 2020. Galliani pensa a un prestito, con obbligo di riscatto fissato tra i 13 e i 14 milioni in caso di salvezza. L’altro profilo per la mediana è quello di Gonzalo Villar, tagliato fuori dalle gerarchie di Mourinho che l’ha schierato solamente in Conference League nella passata stagione. Lo spagnolo è andato in prestito per 6 mesi al Getafe (10 presenze) e al Monza troverebbe lo spazio giusto per tornare ad alti livelli.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE