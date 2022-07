Calciomercato Palermo: tutto ok per Brunori, intanto si avvicina Elia

17-07-2022 08:45

Inizia a prendere forma il nuovo Palermo, pronto ad essere protagonista anche in Serie B dopo la promozione e il cambio di proprietà. Come promesso dalla dirigenza, la prima urgenza era avere ancora in rosanero il bomber della scorsa stagione Matteo Brunori (28 gol tra campionato e Coppa Italia) e l’intesa con la Juventus proprietaria del cartellino è arrivata: circa 3 milioni di euro ai bianconeri tra parte fissa e bonus.

Il Palermo però non si ferma a Brunori, ed ha messo nel mirino l’attaccante esterno Salvatore Elia dell’Atalanta: classe ’99, può fare anche l’esterno di centrocampo e nella scorsa stagione ha raccolto 25 presenze e una rete con la maglia del Benevento proprio nel campionato cadetto.

