Calciomercato Palermo: rosanero su Ragusa, ma la concorrenza non manca

11-07-2022 19:48

Niente più Serie A per Antonino Ragusa, esperto attaccante veterano soprattutto della serie cadetta che non ha rinnovato con il neopromossa Lecce (un gol in 15 presenze per lui l’anno scorso). Come era da attendersi, diverse big della Serie B si sono subito mosse per il giocatore, in primis il Palermo, ma la concorrenza è aumentata.

Sul giocatore classe 1990 infatti si sono catapultate anche Bari e Reggina, offrendo un contratto al giocatore che nelle prossime ore sarà chiamato a decidere la sua nuova squadra.

