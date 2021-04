Calciomercato, parte l'asta per Lionel Messi

Riparte il tormentone Messi. Dove giocherà la prossima stagione l’argentino?

Dopo le voci della scorsa estate si riaccende l’attenzione sul calciatore. Nelle ultime ore sono tornate vive delle voci sul suo conto con una grossa offerta arrivata da Parigi e dal PSG.

Secondo quanto rivelato dal giornalista brasiliano in Catalogna Marcelo Bechler, il club parigino non avrebbe perso tempo. La società francese avrebbe offerto un contratto della durata di due stagioni con opzione per una terza.

Non si hanno notizie concrete sul valore dell’offerta, che a logica, non potrà mai essere stata bassa visto che Leo guadagna oltre i 50 milioni a stagione, ingaggio che infatti lo rende proibitivo per tantissime realtà.

Al PSG però non ci sarebbero problemi di natura economica: l’offerta è stata fatta e ora si aspetta un riscontro o comunque una risposta da parte del giocatore.

Il contratto di Messi con i blaugrana scade il 30 giugno e per quella data il calciatore dovrà decidere se rinnovare o abbandonare il club in cui è cresciuto, sia come calciatore che come uomo e con cui gioca dal 2000.

Messi, che a giugno compirà 34 anni, nell’ultimo periodo ha ritrovato stimoli e motivazioni per giocare e dare il suo contributo: nel 2021 ha atto 23 gol in 24 partite, il Barça ha vinto la Coppa del Re e la formazione ha la chance di andare il testa al campionato battendo il Granada.

La scelta di Messi dipenderà anche da tutte le scelte che verranno compiute a Parigi e dalla squadra che andrà a competere per il prossimo anno. Quasi sicuramente come ha fatto intendere lo stesso brasiliano Neymar dovrebbe rimanere, così come anche Mbappé che però è tentato dal Real Madrid.

28-04-2021