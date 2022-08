Calciomercato Salernitana: è fatta per Vilhena, quasi per Diallo

10-08-2022 07:00

Un rinforzo ufficiale e uno quasi per la Salernitana, che dopo settimane di voci e affari sfumati trova finalmente dei giocatori pronti per affrontare la Serie A con la maglia granata. Quello ufficiale è Tonny Vilhena, centrocampista nato nel 1995 che arriva dall’Espanyol con alle spalle sette stagione al Feyenoord e che potrebbe già essere a disposizione per la prima giornata di campionato.

L’altro colpo è molto vicino e si tratta del nuovo centravanti: si tratta di Habibou Diallo, attaccante franco-senegalese classe 1995 di proprietà dello Strasburgo. Nazionale senegalese, con la maglia del club francese ha segnato 20 gol in 63 partite dopo averne realizzati addirittura 38 in 67 presenze con la casacca del Metz.

