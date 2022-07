Calciomercato Salernitana: è ufficiale il colpo Lovato

04-07-2022 12:32

Una cessione di lusso, ma la Salernitana può ritenersi comunque soddisfatta della trattativa di calciomercato appena conclusa con l’Atalanta. Il centrocampista brasiliano Ederson è ormai un ex calciatore granata, ma di quei 25 milioni di valutazione soltanto 15 saranno cash, perché il resto del bottino è stato valutato in contropartite, tra cui figura un nome di lusso.

Matteo Lovato, giovane e interessante prospetto della difesa bergamasca, è un nuovo calciatore della Salernitana. Cresciuto nelle giovanili del Padova ed esploso definitivamente al Verona nella stagione 2020/21, con la casacca dell’Atalanta ha registrato solamente 6 presenze, prima di passare in prestito al Cagliari dove è sceso in campo per 16 volte. A Salerno arriva per fare il titolare e dire la sua tra i ranghi di Davide Nicola.

